В Киеве из-за атаки РФ повреждены десятки домов, есть жертвы и пострадавшие (фото)

Россия этой ночью, 30 сентября, нанесла комбинированный удар по Киеву, применив реактивные дроны и баллистику. В результате обстрела в городе зафиксировано много повреждений и погибли люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
По данным спасателей, в результате атаки РФ с вечера 29 сентября и ночью на 30 сентября пожары и разрушения зафиксированы в четырех районах города. В частности:
По последним данным, число погибших в результате обстрела возросло до двух. Еще 4 человека – пострадали.
Напомним, что в ночь на 29 сентября по Киеву тоже был нанесен комбинированный удар. В результате атаки дронами и баллистикой были повреждены учебное заведение и админздание.
Также мы писали, что этой ночью враг ударил по Киевской области. В результате обстрела зафиксированы повреждения и разрушения домов, и был обнаружен погибший ребенок.