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В Киеве из-за атаки РФ повреждены десятки домов, есть жертвы и пострадавшие (фото)

08:00 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: люди рядом с местом, где произошла атака (t.me/dsns_telegram)

Россия этой ночью, 30 сентября, нанесла комбинированный удар по Киеву, применив реактивные дроны и баллистику. В результате обстрела в городе зафиксировано много повреждений и погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

По данным спасателей, в результате атаки РФ с вечера 29 сентября и ночью на 30 сентября пожары и разрушения зафиксированы в четырех районах города. В частности:

  • в Святошинском районе горел частный дом, и еще около 10 повреждены;
  • в Подольском районе враг попал в нежилое здание, из-за чего возник пожар кровли и стройматериалов на 6 этаже. Кроме того, пожар и разрушение возник в складском здании, которое пожарные оперативно ликвидировали. Еще по одному адресу произошел пожар двухэтажного частного дома;
  • в Голосеевском районе произошло возгорание бани, бытовки и бетоносмесителя. Пожар был ликвидирован;
  • в Соломенском районе горел травяной настил на открытой территории.

По последним данным, число погибших в результате обстрела возросло до двух. Еще 4 человека – пострадали.

Обстрелы Киева и области

Напомним, что в ночь на 29 сентября по Киеву тоже был нанесен комбинированный удар. В результате атаки дронами и баллистикой были повреждены учебное заведение и админздание.

Также мы писали, что этой ночью враг ударил по Киевской области. В результате обстрела зафиксированы повреждения и разрушения домов, и был обнаружен погибший ребенок.

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