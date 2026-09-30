В Киеве из-за атаки РФ повреждены десятки домов, есть жертвы и пострадавшие (фото)

Россия этой ночью, 30 сентября, нанесла комбинированный удар по Киеву, применив реактивные дроны и баллистику. В результате обстрела в городе зафиксировано много повреждений и погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

По данным спасателей, в результате атаки РФ с вечера 29 сентября и ночью на 30 сентября пожары и разрушения зафиксированы в четырех районах города. В частности:

в Святошинском районе горел частный дом, и еще около 10 повреждены;

в Подольском районе враг попал в нежилое здание, из-за чего возник пожар кровли и стройматериалов на 6 этаже. Кроме того, пожар и разрушение возник в складском здании, которое пожарные оперативно ликвидировали. Еще по одному адресу произошел пожар двухэтажного частного дома;

в Голосеевском районе произошло возгорание бани, бытовки и бетоносмесителя. Пожар был ликвидирован;

в Соломенском районе горел травяной настил на открытой территории.

По последним данным, число погибших в результате обстрела возросло до двух. Еще 4 человека – пострадали.