У Києві через атаку перебої зі світлом і водою, повністю знеструмлено Фастів

У деякиї районах столиці фіксуються перебої зі світлом внаслідок атаки РФ вранці 29 листопада. Також знеструмлено місто Фастів Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києві Віталія Кличка та голову Київської ОВА Миколу Калашника.
Віталій Кличко повідомив, що у деяких районах Києва перебої зі світлом. За кілька хвилин він уточнив: наразі без електроенергії західна частина столиці.
"Енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання", - запевнив він.
Своєю чергою Микола Калашник поінформував, що внаслідок ворожої атаки тимчасово знеструмлено місто Фастів.
"Наразі тут критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та звʼязок працюють. Пункти незламності готові до роботи", - наголосив голова ОВА.
Оновлено о 07:45
У житлових будинках правого берега столиці знижений тиск води в системах водопостачання, повідомив Віталій Кличко.
Нагадаємо, у Києві та Київській області близько 23:00 було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика.
У ДСНС повідомили, що внаслідок комбінованого удару по Києву в ніч на 29 листопада зафіксовані пошкодження житлових будинків.
У Шевченківському районі пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Горіли квартири на рівні 4-5 поверхів.
У Соломʼянському районі уламки впали на 25-поверховий житловий будинок. Загорівся зовнішній утеплювач та часткового був зруйнований фасад з 1 по 3 поверх. Пошкоджено припарковані автомобілі. Медики надали допомогу двом людям на місці.
За ще однією адресою уламки впали на 17-поверховий житловий будинок, обійшлось без подальшого загоряння.
У Святошинському районі було влучання в під’їзд 3-поверхового житлового будинку. Сталося займання на 2 поверсі, співробітники ДСНС врятували дитину.
З-під уламків було деблоковано тіло загиблого.
У Дніпровському районі влучання було в 10-поверховий житловий будинок. Зруйновані 6-7 поверхи. З 7 поверху врятовано 3 людей, серед них маломобільна особа.