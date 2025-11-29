В Киеве из-за атаки перебои со светом и водой, полностью обесточен Фастов

Виталий Кличко сообщил, что в некоторых районах Киева перебои со светом. Через несколько минут он уточнил: сейчас без электроэнергии западная часть столицы.

"Энергетики будут работать над восстановлением энергоснабжения", - заверил он.

В свою очередь Николай Калашник проинформировал, что в результате вражеской атаки временно обесточен город Фастов.

"Сейчас здесь критическая инфраструктура перешла на резервное питание. Системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и связь работают. Пункты несокрушимости готовы к работе", - подчеркнул глава ОГА.

Обновлено в 07:45

В жилых домах правого берега столицы снижено давление воды в системах водоснабжения, сообщил Виталий Кличко.