В Киеве из-за атаки перебои со светом и водой, полностью обесточен Фастов

Киев, Суббота 29 ноября 2025 07:42
UA EN RU
В Киеве из-за атаки перебои со светом и водой, полностью обесточен Фастов Фото: перебои со светом в Киеве в результате атаки (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В некоторых районах столицы фиксируются перебои со светом в результате атаки РФ утром 29 ноября. Также обесточен город Фастов Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Киеве Виталия Кличко и председателя Киевской ОГА Николая Калашника.

Виталий Кличко сообщил, что в некоторых районах Киева перебои со светом. Через несколько минут он уточнил: сейчас без электроэнергии западная часть столицы.

"Энергетики будут работать над восстановлением энергоснабжения", - заверил он.

В свою очередь Николай Калашник проинформировал, что в результате вражеской атаки временно обесточен город Фастов.

"Сейчас здесь критическая инфраструктура перешла на резервное питание. Системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и связь работают. Пункты несокрушимости готовы к работе", - подчеркнул глава ОГА.

Обновлено в 07:45

В жилых домах правого берега столицы снижено давление воды в системах водоснабжения, сообщил Виталий Кличко.

Разрушения и пожары в результате атаки на Киев

Напомним, в Киеве и Киевской области около 23:00 была объявлена воздушная тревога. Около полуночи в столице прогремели взрывы. Впоследствии к дронам добавилась и баллистика.

В ГСЧС сообщили, что в результате комбинированного удара по Киеву в ночь на 29 ноября зафиксированы повреждения жилых домов.

В Шевченковском районе поврежден 14-этажный жилой дом. Горели квартиры на уровне 4-5 этажей.

В Соломенском районе обломки упали на 25-этажный жилой дом. Загорелся наружный утеплитель и частичного был разрушен фасад с 1 по 3 этаж. Повреждены припаркованные автомобили. Медики оказали помощь двум людям на месте.

По еще одному адресу обломки упали на 17-этажный жилой дом, обошлось без дальнейшего возгорания.

В Святошинском районе было попадание в подъезд 3-этажного жилого дома. Произошло возгорание на 2 этаже, сотрудники ГСЧС спасли ребенка.

Из-под обломков было деблокировано тело погибшего.

В Днепровском районе попадание было в 10-этажный жилой дом. Разрушены 6-7 этажи. С 7 этажа спасены 3 человека, среди них маломобильный человек.

Обстрел Киева Электроэнергия Фастов
