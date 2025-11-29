В Киеве из-за атаки перебои со светом и водой, полностью обесточен Фастов
В некоторых районах столицы фиксируются перебои со светом в результате атаки РФ утром 29 ноября. Также обесточен город Фастов Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Киеве Виталия Кличко и председателя Киевской ОГА Николая Калашника.
Виталий Кличко сообщил, что в некоторых районах Киева перебои со светом. Через несколько минут он уточнил: сейчас без электроэнергии западная часть столицы.
"Энергетики будут работать над восстановлением энергоснабжения", - заверил он.
В свою очередь Николай Калашник проинформировал, что в результате вражеской атаки временно обесточен город Фастов.
"Сейчас здесь критическая инфраструктура перешла на резервное питание. Системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и связь работают. Пункты несокрушимости готовы к работе", - подчеркнул глава ОГА.
Обновлено в 07:45
В жилых домах правого берега столицы снижено давление воды в системах водоснабжения, сообщил Виталий Кличко.
Разрушения и пожары в результате атаки на Киев
Напомним, в Киеве и Киевской области около 23:00 была объявлена воздушная тревога. Около полуночи в столице прогремели взрывы. Впоследствии к дронам добавилась и баллистика.
В ГСЧС сообщили, что в результате комбинированного удара по Киеву в ночь на 29 ноября зафиксированы повреждения жилых домов.
В Шевченковском районе поврежден 14-этажный жилой дом. Горели квартиры на уровне 4-5 этажей.
В Соломенском районе обломки упали на 25-этажный жилой дом. Загорелся наружный утеплитель и частичного был разрушен фасад с 1 по 3 этаж. Повреждены припаркованные автомобили. Медики оказали помощь двум людям на месте.
По еще одному адресу обломки упали на 17-этажный жилой дом, обошлось без дальнейшего возгорания.
В Святошинском районе было попадание в подъезд 3-этажного жилого дома. Произошло возгорание на 2 этаже, сотрудники ГСЧС спасли ребенка.
Из-под обломков было деблокировано тело погибшего.
В Днепровском районе попадание было в 10-этажный жилой дом. Разрушены 6-7 этажи. С 7 этажа спасены 3 человека, среди них маломобильный человек.