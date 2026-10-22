У Києві через атаку обмежили рух Південним мостом з правого на лівий берег

Обмеження діє лише в одному напрямку: на лівий берег. Рух у бік правого берега, за наявною інформацією, не обмежували.

Що саме спричинило обмеження і як довго воно діятиме, не уточнюють. Водіям варто заздалегідь обирати інші переправи через Дніпро.