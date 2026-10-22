В Киеве из-за атаки ограничили движение по Южному мосту с правого на левый берег

Из-за российской атаки на Киев утром 22 октября ограничили движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег. Водителей просят учитывать это при планировании маршрута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
Ограничение действует только в одном направлении: на левый берег. Движение в сторону правого берега, по имеющейся информации, не ограничивали.
Что именно привело к ограничению и как долго оно будет действовать, не уточняют. Водителям следует заранее выбирать другие переправы через Днепр.
В ночь на 22 октября Россия несколькими волнами атаковала Киев: вечером 21 октября в столице прогремели взрывы из-за удара баллистики, а впоследствии оккупанты еще несколько раз выпускали ракеты по городу.
Транспортная инфраструктура столицы под ударом постоянно. Ранее враг попал в объект транспортной инфраструктуры в Киеве, а 19 октября после атаки пришлось временно закрыть станции метро "Черниговская" и "Лесная".