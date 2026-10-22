В Киеве из-за атаки ограничили движение по Южному мосту с правого на левый берег

Ограничение действует только в одном направлении: на левый берег. Движение в сторону правого берега, по имеющейся информации, не ограничивали.

Что именно привело к ограничению и как долго оно будет действовать, не уточняют. Водителям следует заранее выбирать другие переправы через Днепр.