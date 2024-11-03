У Києві через атаку дронів пошкоджені корпус та гуртожиток університету Шевченка

Атака Росії 3 листопада

Цієї ночі Росія атакувала Україну ракетою Х-59/69 та 96 дронами. ППО працювала у 10 областях України. Захисники знищили 66 безпілотників, ще 27 дронів локаційно втрачено. Один - полетів у напрямку Білорусі.

Уламки ворожих дронів впали у трьох районах Києва, а також у Київській, Чернігівській, Хмельницькій областях.

Також росіяни вдарили дронами по місту Шостка Сумської області, були пошкоджені об‘єкти інфраструктури.

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