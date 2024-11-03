В Киеве из-за атаки дронов повреждены корпус и общежитие университета Шевченко

"Сегодня в результате вражеской атаки пострадал наш Институт. Учебный корпус и общежитие получили повреждения", - говорится в сообщении.

В сети пишут, что в институте выбиты окна и двери, также повреждены соседние объекты, магазины и бывший мотозавод.

Студентов института на этой неделе, с 4 по 9 ноября, переводят на дистанционное.

Также на удаленную форму обучения перевели студентов Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.