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В Киеве из-за атаки дронов повреждены корпус и общежитие университета Шевченко

Фото: в Киеве из-за атаки дронов повреждены корпус и общежитие КНУ Шевченко (facebook.com/IMV.IIR)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве повреждены корпус и общежитие университета из-за атаки дронов 3 ноября. Речь идет о Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Учебно-научного института международных отношений КНУТШ.

"Сегодня в результате вражеской атаки пострадал наш Институт. Учебный корпус и общежитие получили повреждения", - говорится в сообщении.

В сети пишут, что в институте выбиты окна и двери, также повреждены соседние объекты, магазины и бывший мотозавод.

Студентов института на этой неделе, с 4 по 9 ноября, переводят на дистанционное.

Также на удаленную форму обучения перевели студентов Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.

 

Атака России 3 ноября

Этой ночью Россия атаковала Украину ракетой Х-59/69 и 96 дронами. ПВО работала в 10 областях Украины. Защитники уничтожили 66 беспилотников, еще 27 дронов локационно потеряно. Один - улетел в направлении Беларуси.

Обломки вражеских дронов упали в трех районах Киева, а также в Киевской, Черниговской, Хмельницкой областях.

Также россияне ударили дронами по городу Шостка Сумской области, повреждены объекты инфраструктуры.

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