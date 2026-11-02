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У Києві частково зупинилось метро через проблеми з електропостачанням

09:45 02.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: у Києві частково зупинилося метро (колаж РБК-Україна)

У Києві через значні коливання напруги частково зупинився метрополітен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КМВА.

"Зміни в роботі столичного метрополітену та швидкісного трамвая на Борщагівській лінії На "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" - "Червоний хутір" і на наземній ділянці "червоної" лінії рух поїздів тимчасово призупинений через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення", - йдеться у заяві.

Є зміни також на "червоній" лінії метро - поїзди курсують лише між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна". На "синій" лінії змін у русі немає.

Крім того, на Борщагівській лінії швидкісного трамвая та на проспекті Відрадному не курсує електротранспорт.

Оновлено. Рух на "червоній лінії" метро уже відновили, повідомили у КМВА.

Нагадаємо, ворог продовжує системно бити по енергосистемі України. У Києві та низці областей вранці 2 листопада через атаки на енергетику впровадили екстрені відключення світла.

Через це зупинився рух травмаїв у деяких районах столиці та не працює фунікулер.

На Київщині ворог також бив по об'єктах інфраструктури. Унаслідок однієї з останніх атак місто Біла Церква повністю залишилось без водопостачання.

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