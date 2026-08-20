У Києві частково перекриють рух мостом Метро (схема)

Коли в Києві обмежували рух мостами

Нагадаємо, дорожні служби системно ремонтують мостові переходи через Дніпро, через що на них періодично обмежують проїзд.

Зокрема, наприкінці липня рух мостом Метро частково закривали для транспорту через дорожні роботи.

Згодом ситуація повторилася, і вже на початку серпня у Києві знову обмежували рух цим же мостом.

Окрім цього, у столиці запровадили й більш тривалі обмеження. Наприкінці травня Південний міст у Києві частково закрили на п'ять місяців, через що водіям довелося завчасно коригувати власні маршрути.