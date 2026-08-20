В Киеве частично перекроют движение по мосту Метро (схема)

Когда в Киеве ограничивали движение по мостам

Напомним, дорожные службы системно ремонтируют мостовые переходы через Днепр, поэтому на них периодически ограничивают проезд.

В частности, в конце июля движение по мосту Метро частично закрывали для транспорта из-за дорожных работ.

Впоследствии ситуация повторилась, и уже в начале августа в Киеве снова ограничивали движение по этому же мосту.

Кроме того, в столице ввели и более длительные ограничения. В конце мая Южный мост в Киеве частично закрыли на пять месяцев, из-за чего водителям пришлось заблаговременно корректировать собственные маршруты.