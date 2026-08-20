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У Києві частково перекриють рух мостом Метро (схема)

21:15 20.08.2026 Чт
1 хв
Водіям варто готуватися до заторів у вихідні
aimg Сергій Козачук
У Києві частково перекриють рух мостом Метро (схема) Фото: обмеження руху транспорту в Києві (Getty Images)
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У Києві частково обмежать рух транспорту мостом Метро. Незручності для водіїв триватимуть із вечора 21 серпня до другої половини дня 24 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Деталі обмежень

Дорожні служби проводитимуть ремонтні роботи на ділянці мосту в напрямку з правого на лівий берег Дніпра - до станції метро "Гідропарк".

На час проведення ремонтних робіт фахівці частково перекриють проїзд:

  • Графік обмежень: з 20:00 21 серпня до 17:00 24 серпня;
  • Зона робіт: крайня права смуга руху.

У Києві частково перекриють рух мостом Метро (схема)

Фото: обмеження руху транспорту в Києві (kyivcity.gov.ua)

Комунальники перепрошують за тимчасові незручності та закликає водіїв заздалегідь враховувати ці обмеження під час планування своїх маршрутів містом.

Коли в Києві обмежували рух мостами

Нагадаємо, дорожні служби системно ремонтують мостові переходи через Дніпро, через що на них періодично обмежують проїзд.

Зокрема, наприкінці липня рух мостом Метро частково закривали для транспорту через дорожні роботи.

Згодом ситуація повторилася, і вже на початку серпня у Києві знову обмежували рух цим же мостом.

Окрім цього, у столиці запровадили й більш тривалі обмеження. Наприкінці травня Південний міст у Києві частково закрили на п'ять місяців, через що водіям довелося завчасно коригувати власні маршрути.

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