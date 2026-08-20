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Главная » Жизнь » Общество

В Киеве частично перекроют движение по мосту Метро (схема)

21:15 20.08.2026 Чт
2 мин
Водителям следует готовиться к пробкам в выходные
aimg Сергей Козачук
В Киеве частично перекроют движение по мосту Метро (схема) Фото: ограничение движения транспорта в Киеве (Getty Images)
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В Киеве частично ограничат движение транспорта по мосту Метро. Неудобства для водителей продлятся с вечера 21 августа до второй половины дня 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Детали ограничений

Дорожные службы будут проводить ремонтные работы на участке моста в направлении с правого на левый берег Днепра – к станции метро "Гидропарк".

На время проведения ремонтных работ специалисты частично перекроют проезд:

  • График ограничений: с 20:00 21 августа до 17:00 24 августа;
  • Зона работ: крайняя правая полоса движения.

В Киеве частично перекроют движение по мосту Метро (схема)

Фото: ограничение движения транспорта в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Коммунальщики извиняются за временные неудобства и призывают водителей заранее учитывать эти ограничения при планировании своих маршрутов по городу.

Когда в Киеве ограничивали движение по мостам

Напомним, дорожные службы системно ремонтируют мостовые переходы через Днепр, поэтому на них периодически ограничивают проезд.

В частности, в конце июля движение по мосту Метро частично закрывали для транспорта из-за дорожных работ.

Впоследствии ситуация повторилась, и уже в начале августа в Киеве снова ограничивали движение по этому же мосту.

Кроме того, в столице ввели и более длительные ограничения. В конце мая Южный мост в Киеве частично закрыли на пять месяцев, из-за чего водителям пришлось заблаговременно корректировать собственные маршруты.

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