У Києві частково відновлюють рух Північним мостом: коли дозволять проїзд

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки російських військ у ніч на 7 листопада 2026 року в Північний міст у Києві влучили кілька балістичних ракет.

Внаслідок чого були пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія та лінія електропередач.

Через завдані пошкодження рух мостом екстрено закрили в обидва боки для оцінки масштабів руйнувань.