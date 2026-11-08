В Киеве частично восстанавливают движение по Северному мосту: когда разрешат проезд

Часть Северного моста в Киеве 8 ноября будет открыта для движения транспорта после проведения технического обследования сооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.
По его словам, движение по мосту разрешили с временными ограничениями.
Организация проезда осуществляется по следующим правилам:
С левого на правый берег - одной полосой, исключительно для пассажирского транспорта.
С правого на левый берег - двумя полосами для пассажирского транспорта и легковых автомобилей.
Соответственно, по Северному мосту также возобновляется движение автобусов.
Кроме того, специалисты работают над введением реверсивного движения на мосту Патона в ближайшие дни.
Это позволит увеличить его пропускную способность. Об особенностях организации реверса городские власти пообещали сообщить дополнительно на официальных каналах.
Напомним, что в результате ночной атаки российских войск в ночь на 7 ноября 2026 годав Северный мост в Киеве попали несколько баллистических ракет.
В результате были повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и линия электропередач.
Из-за нанесенных повреждений движение по мосту экстренно закрыли в обе стороны для оценки масштабов разрушений.