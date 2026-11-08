В Киеве частично восстанавливают движение по Северному мосту: когда разрешат проезд

Напомним, что в результате ночной атаки российских войск в ночь на 7 ноября 2026 годав Северный мост в Киеве попали несколько баллистических ракет.

В результате были повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и линия электропередач.

Из-за нанесенных повреждений движение по мосту экстренно закрыли в обе стороны для оценки масштабов разрушений.