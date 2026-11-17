Раніше РБК-Україна писало, що у Києві після нічної російської атаки 17 листопада закрили для транспорту Південний і Північний мости. На інших переправах рух продовжується, однак на деяких діють тимчасові обмеження.

У КМДА закликали водіїв враховувати актуальні обмеження під час планування поїздок містом.

Крім того, за словами президента України Володимира Зеленського, цієї ночі окупанти випустили чотири балістичні ракети по Південному мосту та ще три - по Північному.