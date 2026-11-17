Движение по Южному мосту

По словам Кличко, движение по Южному мосту частично возобновится.

Специалисты ГП "Национальный институт развития инфраструктуры" обследовали конструкции сооружения и дали заключение о возможности возобновления временного движения автомобильным проездом. Однако только одним направлением - с левого на правый берег Киева.

Движение с регулируемым интервалом разрешено:

автотранспорту массой до 10 тонн включительно;

общественному транспорту общей массой до 18 тонн.

"Движение же с правого на левый берег остается закрытым из-за повреждения той части моста", - уточнил Кличко.

В настоящее время, говорит мэр, специалисты прорабатывают материалы обследования и выполняют необходимые расчеты для оценки технического состояния и несущей способности поврежденных конструкций.

"Специалисты КП "Киевавтодормост" продолжают работы по ликвидации последствий вражеской атаки и восстановлению поврежденных мостовых конструкций", - отметил Кличко.