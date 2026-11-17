Южный мост будет частично открыт для движения автотранспорта. Тем не менее, есть некоторые ограничения, пока его окончательно не отремонтируют после российских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram.
По словам Кличко, движение по Южному мосту частично возобновится.
Специалисты ГП "Национальный институт развития инфраструктуры" обследовали конструкции сооружения и дали заключение о возможности возобновления временного движения автомобильным проездом. Однако только одним направлением - с левого на правый берег Киева.
Движение с регулируемым интервалом разрешено:
"Движение же с правого на левый берег остается закрытым из-за повреждения той части моста", - уточнил Кличко.
В настоящее время, говорит мэр, специалисты прорабатывают материалы обследования и выполняют необходимые расчеты для оценки технического состояния и несущей способности поврежденных конструкций.
"Специалисты КП "Киевавтодормост" продолжают работы по ликвидации последствий вражеской атаки и восстановлению поврежденных мостовых конструкций", - отметил Кличко.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве после ночной атаки 17 ноября закрыли для транспорта Южный и Северный мосты. На других переправах движение продолжается, но на некоторых действуют временные ограничения.
В КГГА призвали водителей учитывать актуальные ограничения при планировании поездок по городу.
Кроме того, по словам президента Украины Владимира Зеленского, этой ночью оккупанты выпустили четыре баллистических ракеты по Южному мосту и еще три - по Северному.