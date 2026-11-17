Нагадаємо, РФ в ніч на 17 листопада атакувала балістикою Північний та Південний мости Києва. Після ударів рух по обох мостах перекрили, у низці районів виникли пожежі, також є постраждалий.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни запустили чотири балістичні ракети по Південному мосту Києва і три - по Північному.