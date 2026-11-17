В Киеве частично возобновили движение общественного и специального транспорта по Северному мосту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.
"По результатам обследования конструкций Северного моста специалисты ГП "Национальный институт развития инфраструктуры" предоставили рекомендации по возможности частичного возобновления движения общественного транспорта с учетом имеющихся повреждений сооружения", - рассказал он.
По словам Кличко, движение автобусов и спецтранспорта организовали крайней правой полосой на обоих проездах в обе стороны.
Для этого полосы движения специально сместили поближе к тротуарной части, демонтировав барьерное ограждение и частично задействовав пешеходную зону.
"Такое решение позволяет частично восстановить транспортное сообщение между берегами Днепра с учетом имеющихся повреждений моста. В то же время движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта по мосту полностью запрещено", - отметил Кличко.
В дальнейшем профильные специалисты проведут подробное инструментальное обследование поврежденных конструкций.
Это позволит оценить влияние повреждений на несущие способности моста, определить противоаварийные мероприятия и подготовить основу для восстановительных работ.
Напомним, РФ в ночь на 17 ноября атаковала баллистикой Северный и Южный мосты Киева. После ударов движение по обоим мостам перекрыли, в ряде районов возникли пожары, также есть пострадавший.
Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне запустили четыре баллистических ракеты по Южному мосту Киева и три - по Северному.