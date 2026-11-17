Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

Це дозволить оцінити вплив пошкоджень на несну здатність мосту, визначити протиаварійні заходи та підготувати основу для відновлювальних робіт.

"Таке рішення дозволяє частково відновити транспортне сполучення між берегами Дніпра з урахуванням наявних пошкоджень мосту. Водночас рух легкових авто та транзитного вантажного транспорту мостом повністю заборонений", - зазначив Кличко.

Для цього смуги руху спеціально змістили ближче до тротуарної частини, демонтувавши бар'єрну огорожу та частково задіявши пішохідну зону.

За словами Кличка, рух автобусів та спецтранспорту організували крайньою правою смугою на обох проїздах в обидва боки.

"За результатами обстеження конструкцій Північного мосту фахівці ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури" надали рекомендації щодо можливості часткового відновлення руху громадського транспорту з урахуванням наявних пошкоджень споруди", - розповів він.

Нагадаємо, РФ в ніч на 17 листопада атакувала балістикою Північний та Південний мости Києва. Після ударів рух по обох мостах перекрили, у низці районів виникли пожежі, також є постраждалий.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни запустили чотири балістичні ракети по Південному мосту Києва і три - по Північному.