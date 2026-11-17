В Киеве частично возобновили движение общественного и специального транспорта по Северному мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

"По результатам обследования конструкций Северного моста специалисты ГП "Национальный институт развития инфраструктуры" предоставили рекомендации по возможности частичного возобновления движения общественного транспорта с учетом имеющихся повреждений сооружения", - рассказал он.

По словам Кличко, движение автобусов и спецтранспорта организовали крайней правой полосой на обоих проездах в обе стороны.

Для этого полосы движения специально сместили поближе к тротуарной части, демонтировав барьерное ограждение и частично задействовав пешеходную зону.

"Такое решение позволяет частично восстановить транспортное сообщение между берегами Днепра с учетом имеющихся повреждений моста. В то же время движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта по мосту полностью запрещено", - отметил Кличко.

В дальнейшем профильные специалисты проведут подробное инструментальное обследование поврежденных конструкций.

Это позволит оценить влияние повреждений на несущие способности моста, определить противоаварийные мероприятия и подготовить основу для восстановительных работ.