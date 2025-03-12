У Києві частково відновили рух для автівок Південним мостом

У Києві дозволили рух Південним мостом з лівого на правий берег. Водночас рух з правого на лівий - залишається поки що закритим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.
За словами Кличка, відповідне рішення Рада оборони Києва прийняла після консультацій з військовими.
Рух Південним мостом з правого на лівий берег поки що й надалі закритий, але це не стосується:
"Також частково знімуть обмеження руху автотранспорту під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом. На час тривоги на цих мостах закриватимуть тільки одну смугу в напрямку з лівого на правий берег", - пише Кличко.
Міський голова додав, що без обмежень транспорт рухатиметься:
Окремо додамо, що рух Південним мостом закрили для приватного транспорту ще у червні 2022 року. Втім, це рішення не стосувалось спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту й автівок зі спеціальними перепустками. Водночас під час повітряних тривог міст був закритий для всіх.
В середині лютого начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомляв, що винесе на розгляд питання про відновлення руху Південним мостом на засідання Ради оборони Києва.
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