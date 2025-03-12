У Києві частково відновили рух для автівок Південним мостом

Південний міст

За словами Кличка, відповідне рішення Рада оборони Києва прийняла після консультацій з військовими.

Рух Південним мостом з правого на лівий берег поки що й надалі закритий, але це не стосується:

екстронних та аварійних служб;

громадського транспорту;

транспортних засобів військового призначення;

транзитного вантажного транспорту.

Подільський мостовий перехід та Дарницький залізничний міст

"Також частково знімуть обмеження руху автотранспорту під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом. На час тривоги на цих мостах закриватимуть тільки одну смугу в напрямку з лівого на правий берег", - пише Кличко.

Міський голова додав, що без обмежень транспорт рухатиметься: