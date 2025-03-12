В Киеве частично восстановили движение для автомобилей по Южному мосту

Южный мост

По словам Кличко, соответствующее решение Совет обороны Киева принял после консультаций с военными.

Движение по Южному мосту с правого на левый берег пока и в дальнейшем закрыто, но это не касается:

экстренных и аварийных служб;

общественного транспорта;

транспортных средств военного назначения;

транзитного грузового транспорта.

Подольский мостовой переход и Дарницкий железнодорожный мост

"Также частично снимут ограничения движения автотранспорта во время воздушной тревоги по Подольскому мостовому переходу и Дарницкому железнодорожному мосту. На время тревоги на этих мостах будут закрывать только одну полосу в направлении с левого на правый берег", - пишет Кличко.

Городской голова добавил, что без ограничений транспорт будет двигаться: