RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Киеве частично восстановили движение для автомобилей по Южному мосту

Фото: в Киеве частично восстановили движение для автомобилей по Южному мосту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве разрешили движение по Южному мосту с левого на правый берег. В то же время движение с правого на левый - остается пока закрытым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Киева Виталия Кличко.

Южный мост

По словам Кличко, соответствующее решение Совет обороны Киева принял после консультаций с военными.

Движение по Южному мосту с правого на левый берег пока и в дальнейшем закрыто, но это не касается:

  • экстренных и аварийных служб;
  • общественного транспорта;
  • транспортных средств военного назначения;
  • транзитного грузового транспорта.

Подольский мостовой переход и Дарницкий железнодорожный мост

"Также частично снимут ограничения движения автотранспорта во время воздушной тревоги по Подольскому мостовому переходу и Дарницкому железнодорожному мосту. На время тревоги на этих мостах будут закрывать только одну полосу в направлении с левого на правый берег", - пишет Кличко.

Городской голова добавил, что без ограничений транспорт будет двигаться:

  • Северным мостом;
  • Мостом Метро;
  • Мостом им. Е. О. Патона;
  • Дарницким железнодорожным мостом (кроме одной полосы);
  • Подольским мостовым переходом (кроме одной полосы);
  • Южным мостом - с левого на правый берег.

 

Когда ограничили движение по Южному мосту

Отдельно добавим, что движение по Южному мосту закрыли для частного транспорта еще в июне 2022 года. Впрочем, это решение не касалось спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта и автомобилей со специальными пропусками. В то же время во время воздушных тревог мост был закрыт для всех.

В середине февраля начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко сообщал, что вынесет на рассмотрение вопрос о возобновлении движения по Южному мосту на заседание Совета обороны Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южный мостКиев