У Києві частково ускладнено рух транспорту на Набережному шосе: що сталося

Як повідомляють у поліції, на місці працюють аварійні та ремонтні служби, які ліквідовують наслідки інциденту.

Водіям радять враховувати затори та можливі об’їзди під час планування поїздки в цьому районі.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", - написали у поліції.

Чим важливе Набережне шосе для водіїв

Набережне шосе - одна з ключових артерій Києва, що простягається вздовж Дніпра від Поштової площі до бульвару Миколи Міхновського і мосту ім. Патона.

Воно з’єднує центр із правобережжям і є вузловою точкою для кількох важливих під’їздів міста.

Набережне шосе проходить через Подільський і Печерський райони і має прямі підключення до Пішохідного (Паркового) мосту, мосту Метро та Дніпровського узвозу, що робить його критично важливим для щоденних поїздок та логістики.