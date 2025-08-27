У Києві частково ускладнено рух транспорту на Набережному шосе: що сталося

У Києві частково ускладнено рух транспорту на Набережному шосе через прорив труби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.
Як повідомляють у поліції, на місці працюють аварійні та ремонтні служби, які ліквідовують наслідки інциденту.
Водіям радять враховувати затори та можливі об’їзди під час планування поїздки в цьому районі.
"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", - написали у поліції.
Набережне шосе - одна з ключових артерій Києва, що простягається вздовж Дніпра від Поштової площі до бульвару Миколи Міхновського і мосту ім. Патона.
Воно з’єднує центр із правобережжям і є вузловою точкою для кількох важливих під’їздів міста.
Набережне шосе проходить через Подільський і Печерський райони і має прямі підключення до Пішохідного (Паркового) мосту, мосту Метро та Дніпровського узвозу, що робить його критично важливим для щоденних поїздок та логістики.
Нагадаємо, раніше рух транспорту в Києві частково обмежили до кінця місяця на Столичному шосе. та часткове перекриття Солом’янської площі.
Також до кінця року діятимуть зміни на шляхопроводі на перетині вулиць Михайла Бойчука і Саперно-Слобідської. Це збільшує навантаження на центральні під’їзди - враховуйте це при плануванні маршруту.