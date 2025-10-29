У Києві частково перекриють дві вулиці: коли і де діятимуть обмеження

29 жовтня у Києві частково обмежуватимуть рух бульваром Верховної Ради, а 29 та 30 жовтня обмеження діятимуть на проспекті Соборності.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА у Telegram.
Роботи з ремонту асфальтобетонного покриття проведуть на ділянці від перехрестя з вул. Будівельників до вул. Вифлеємської. Ремонтуватимуть лише за сприятливих погодних умов, а рух транспорту частково обмежать 29 жовтня з 8:00 до 20:00.
29 та 30 жовтня з 8:00 до 20:00 обмеження діятимуть на проспекті Соборності у Дніпровському районі столиці.
У КК "Київавтодор" перепрошують за незручності та радять врахувати обмеження при плануванні поїздок.
Додамо, що з 13 до 31 жовтня частково обмежують рух вулицею Богдана Хмельницького в Шевченківському районі столиці. Дорожники проводять ремонт тротуару на ділянці цієї вулиці від будинку № 52 до вул. Михайла Коцюбинського.
Раніше ми писали, що до 31 жовтня частково обмежують рух Броварським проспектом, щоб дорожники виконували поточний ремонт асфальтобетонного покриття:
При цьому роботи проводитимуть поетапно - окремими ремонтними картами.
Читайте також про те, що з 20 жовтня рух Подільським мостовим переходом із правого на лівий берег Дніпра обмежили під час оголошення повітряної тривоги.