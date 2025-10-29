У Києві частково перекриють дві вулиці: коли і де діятимуть обмеження
29 жовтня у Києві частково обмежуватимуть рух бульваром Верховної Ради, а 29 та 30 жовтня обмеження діятимуть на проспекті Соборності.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА у Telegram.
Обмеження на бульварі Верховної Ради
Роботи з ремонту асфальтобетонного покриття проведуть на ділянці від перехрестя з вул. Будівельників до вул. Вифлеємської. Ремонтуватимуть лише за сприятливих погодних умов, а рух транспорту частково обмежать 29 жовтня з 8:00 до 20:00.
Обмеження діятимуть 29 жовтня (скриншот)
Обмеження на проспекті Соборності
29 та 30 жовтня з 8:00 до 20:00 обмеження діятимуть на проспекті Соборності у Дніпровському районі столиці.
У КК "Київавтодор" перепрошують за незручності та радять врахувати обмеження при плануванні поїздок.
Обмеження на вулиці Богдана Хмельницького
Додамо, що з 13 до 31 жовтня частково обмежують рух вулицею Богдана Хмельницького в Шевченківському районі столиці. Дорожники проводять ремонт тротуару на ділянці цієї вулиці від будинку № 52 до вул. Михайла Коцюбинського.
Обмеження діятимуть до 31 жовтня (скриншот)
Обмеження на Броварському проспекті
Раніше ми писали, що до 31 жовтня частково обмежують рух Броварським проспектом, щоб дорожники виконували поточний ремонт асфальтобетонного покриття:
- від станції метро "Лісова";
- до міста Бровари.
При цьому роботи проводитимуть поетапно - окремими ремонтними картами.
Обмеження руху на Броварському проспекті (скриншот КМДА)
Читайте також про те, що з 20 жовтня рух Подільським мостовим переходом із правого на лівий берег Дніпра обмежили під час оголошення повітряної тривоги.