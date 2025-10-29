ua en ru
Ср, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві частково перекриють дві вулиці: коли і де діятимуть обмеження

Київ, Середа 29 жовтня 2025 12:25
UA EN RU
У Києві частково перекриють дві вулиці: коли і де діятимуть обмеження 29 та 30 жовтня частково обмежать рух у Дніпровському районі (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

29 жовтня у Києві частково обмежуватимуть рух бульваром Верховної Ради, а 29 та 30 жовтня обмеження діятимуть на проспекті Соборності.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА у Telegram.

Обмеження на бульварі Верховної Ради

Роботи з ремонту асфальтобетонного покриття проведуть на ділянці від перехрестя з вул. Будівельників до вул. Вифлеємської. Ремонтуватимуть лише за сприятливих погодних умов, а рух транспорту частково обмежать 29 жовтня з 8:00 до 20:00.

На зображенні схематична карта Києва з позначенням ділянки, де триватимуть ремонтні роботи. Карта виділяє бульвар Верховної Ради та вулицю Будівельників, а також вулицю Вифлеємську. На перетині бульвару Верховної Ради та вулиці Будівельників розміщено дорожній знак "дорожні роботи" і стрілкою вказано на певну ділянку. Фон карти оточений чорно-жовтими смугами, що символізують будівельні роботи або небезпеку. У лівому нижньому куті знаходиться логотип "КИЇВАВТОДОР".Обмеження діятимуть 29 жовтня (скриншот)

Обмеження на проспекті Соборності

29 та 30 жовтня з 8:00 до 20:00 обмеження діятимуть на проспекті Соборності у Дніпровському районі столиці.

У КК "Київавтодор" перепрошують за незручності та радять врахувати обмеження при плануванні поїздок.

Обмеження на вулиці Богдана Хмельницького

Додамо, що з 13 до 31 жовтня частково обмежують рух вулицею Богдана Хмельницького в Шевченківському районі столиці. Дорожники проводять ремонт тротуару на ділянці цієї вулиці від будинку № 52 до вул. Михайла Коцюбинського.

Схема часткового обмеження руху ділянкою вулицею Богдана Хмельницького з 13 до 31 жовтня Обмеження діятимуть до 31 жовтня (скриншот)

Обмеження на Броварському проспекті

Раніше ми писали, що до 31 жовтня частково обмежують рух Броварським проспектом, щоб дорожники виконували поточний ремонт асфальтобетонного покриття:

  • від станції метро "Лісова";
  • до міста Бровари.

При цьому роботи проводитимуть поетапно - окремими ремонтними картами.

На в'їзді й виїзді з Києва можливі затори: який проспект ремонтують до кінця місяця (карта)Обмеження руху на Броварському проспекті (скриншот КМДА)

Читайте також про те, що з 20 жовтня рух Подільським мостовим переходом із правого на лівий берег Дніпра обмежили під час оголошення повітряної тривоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
Новини
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні