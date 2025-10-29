ua en ru
В Киеве частично перекроют две улицы: когда и где будут действовать ограничения

Среда 29 октября 2025
29 и 30 октября частично ограничат движение в Днепровском районе
Автор: Василина Копытко

29 октября в Киеве частично будут ограничивать движение по бульвару Верховной Рады, а 29 и 30 октября ограничения будут действовать на проспекте Соборности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.

Ограничения на бульваре Верховной Рады

Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проведут на участке от перекрестка с ул. Строителей до ул. Вифлеемской. Ремонтировать будут только при благоприятных погодных условиях, а движение транспорта частично ограничат 29 октября с 8:00 до 20:00.

На зображенні схематична карта Києва з позначенням ділянки, де триватимуть ремонтні роботи. Карта виділяє бульвар Верховної Ради та вулицю Будівельників, а також вулицю Вифлеємську. На перетині бульвару Верховної Ради та вулиці Будівельників розміщено дорожній знак "дорожні роботи" і стрілкою вказано на певну ділянку. Фон карти оточений чорно-жовтими смугами, що символізують будівельні роботи або небезпеку. У лівому нижньому куті знаходиться логотип "КИЇВАВТОДОР".Ограничения будут действовать 29 октября (скриншот)

Ограничения на проспекте Соборности

29 и 30 октября с 8:00 до 20:00 ограничения будут действовать на проспекте Соборности в Днепровском районе столицы.

В КК "Киевавтодор" приносят извинения за неудобства и советуют учесть ограничения при планировании поездок.

Ограничения на улице Богдана Хмельницкого

Добавим, что с 13 по 31 октября частично ограничивают движение по улице Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе столицы. Дорожники проводят ремонт тротуара на участке этой улицы от дома № 52 до ул. Михаила Коцюбинского.

Схема часткового обмеження руху ділянкою вулицею Богдана Хмельницького з 13 до 31 жовтня Ограничения будут действовать до 31 октября (скриншот)

Ограничения на Броварском проспекте

Ранее мы писали, что до 31 октября частично ограничивают движение по Броварскому проспекту, чтобы дорожники выполняли текущий ремонт асфальтобетонного покрытия:

  • от станции метро "Лесная";
  • до города Бровары.

При этом работы будут проводить поэтапно - отдельными ремонтными картами.

На в'їзді й виїзді з Києва можливі затори: який проспект ремонтують до кінця місяця (карта)Ограничение движения на Броварском проспекте (скриншот КГГА)

Читайте также о том, что с 20 октября движение по Подольскому мостовому переходу с правого на левый берег Днепра ограничили во время объявления воздушной тревоги.

