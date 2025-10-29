В Киеве частично перекроют две улицы: когда и где будут действовать ограничения
29 октября в Киеве частично будут ограничивать движение по бульвару Верховной Рады, а 29 и 30 октября ограничения будут действовать на проспекте Соборности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.
Ограничения на бульваре Верховной Рады
Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проведут на участке от перекрестка с ул. Строителей до ул. Вифлеемской. Ремонтировать будут только при благоприятных погодных условиях, а движение транспорта частично ограничат 29 октября с 8:00 до 20:00.
Ограничения будут действовать 29 октября (скриншот)
Ограничения на проспекте Соборности
29 и 30 октября с 8:00 до 20:00 ограничения будут действовать на проспекте Соборности в Днепровском районе столицы.
В КК "Киевавтодор" приносят извинения за неудобства и советуют учесть ограничения при планировании поездок.
Ограничения на улице Богдана Хмельницкого
Добавим, что с 13 по 31 октября частично ограничивают движение по улице Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе столицы. Дорожники проводят ремонт тротуара на участке этой улицы от дома № 52 до ул. Михаила Коцюбинского.
Ограничения будут действовать до 31 октября (скриншот)
Ограничения на Броварском проспекте
Ранее мы писали, что до 31 октября частично ограничивают движение по Броварскому проспекту, чтобы дорожники выполняли текущий ремонт асфальтобетонного покрытия:
- от станции метро "Лесная";
- до города Бровары.
При этом работы будут проводить поэтапно - отдельными ремонтными картами.
Ограничение движения на Броварском проспекте (скриншот КГГА)
Читайте также о том, что с 20 октября движение по Подольскому мостовому переходу с правого на левый берег Днепра ограничили во время объявления воздушной тревоги.