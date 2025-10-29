В Киеве частично перекроют две улицы: когда и где будут действовать ограничения

29 октября в Киеве частично будут ограничивать движение по бульвару Верховной Рады, а 29 и 30 октября ограничения будут действовать на проспекте Соборности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram .

Ограничения на бульваре Верховной Рады

Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проведут на участке от перекрестка с ул. Строителей до ул. Вифлеемской. Ремонтировать будут только при благоприятных погодных условиях, а движение транспорта частично ограничат 29 октября с 8:00 до 20:00.

Ограничения будут действовать 29 октября (скриншот)

Ограничения на проспекте Соборности

29 и 30 октября с 8:00 до 20:00 ограничения будут действовать на проспекте Соборности в Днепровском районе столицы.

В КК "Киевавтодор" приносят извинения за неудобства и советуют учесть ограничения при планировании поездок.

Ограничения на улице Богдана Хмельницкого

Добавим, что с 13 по 31 октября частично ограничивают движение по улице Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе столицы. Дорожники проводят ремонт тротуара на участке этой улицы от дома № 52 до ул. Михаила Коцюбинского.

Ограничения будут действовать до 31 октября (скриншот)