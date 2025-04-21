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У Києві частково перекриють Берестейський проспект: коли і де саме (карта)

Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Із 22 квітня в Києві частково обмежать рух на Берестейському проспекті - на ділянці біля метро "Берестейська". Водіїв закликають планувати маршрути з урахуванням обмежень.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".

Із 22 до 27 квітня в столиці частково обмежать рух транспорту на одній з ділянок Берестейського проспекту. Обмеження стосуватимуться відрізку дороги від вулиці Ґалаґанівської до будинку №67 на Берестейському проспекті - у напрямку станції метро "Берестейська". Причина - ремонт проїжджої частини.

Роботи виконуватимуть поетапно з почерговим обмеженням руху транспорту. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути з урахуванням змін.

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності.


Схема обмеження руху на Берестейському проспекті у Києві із 22 до 27 квітня (інфографіка: КК "Київавтодор")

Нагадаємо, у період із 22 до 27 квітня обмеження діятимуть і в центрі Києва - у підземках на Майдані Незалежності та Європейській площі. Там планують провести ремонт і фарбування стелі в підземних переходах.

Також ми писали, що у Києві з 5 квітня 2025 року до 5 квітня 2026 року перекрито рух транспорту та пішоходів на частині проспекту Європейського Союзу - від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи. Причина - будівництво нової ділянки Сирецько-Печерської лінії метро від станції "Сирець" до масиву Виноградар, включно з електродепо у Подільському районі.

Під час робіт транспорт рухатиметься за тимчасовою схемою, погодженою з патрульною поліцією. Очікуються зміни маршрутів автобусів та маршруток, які обслуговують прилеглі райони.

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КиївОбмеження руху