В Киеве частично перекроют Берестейский проспект: когда и где именно (карта)

С 22 по 27 апреля в столице частично ограничат движение транспорта на одном из участков Берестейского проспекта. Ограничения будут касаться отрезка дороги от улицы Галагановской до дома №67 на Берестейском проспекте - в направлении станции метро "Берестейская". Причина - ремонт проезжей части.

Работы будут выполнять поэтапно с поочередным ограничением движения транспорта. Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом изменений.

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства.



Схема ограничения движения на Берестейском проспекте в Киеве с 22 по 27 апреля (инфографика: КК "Киевавтодор")