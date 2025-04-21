В Киеве частично перекроют Берестейский проспект: когда и где именно (карта)

С 22 апреля в Киеве частично ограничат движение на Берестейском проспекте - на участке возле метро "Берестейская". Водителей призывают планировать маршруты с учетом ограничений.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".
С 22 по 27 апреля в столице частично ограничат движение транспорта на одном из участков Берестейского проспекта. Ограничения будут касаться отрезка дороги от улицы Галагановской до дома №67 на Берестейском проспекте - в направлении станции метро "Берестейская". Причина - ремонт проезжей части.
Работы будут выполнять поэтапно с поочередным ограничением движения транспорта. Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом изменений.
В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства.
Схема ограничения движения на Берестейском проспекте в Киеве с 22 по 27 апреля (инфографика: КК "Киевавтодор")
Напомним, в период с 22 по 27 апреля ограничения будут действовать и в центре Киева - в подземках на Майдане Независимости и Европейской площади. Там планируют провести ремонт и покраску потолка в подземных переходах.
Также мы писали, что в Киеве с 5 апреля 2025 года до 5 апреля 2026 года перекрыто движение транспорта и пешеходов на части проспекта Европейского Союза - от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы. Причина - строительство нового участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" до массива Виноградарь, включая электродепо в Подольском районе.
Во время работ транспорт будет двигаться по временной схеме, согласованной с патрульной полицией. Ожидаются изменения маршрутов автобусов и маршруток, обслуживающих близлежащие районы.
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