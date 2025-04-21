У Києві обмежать рух у підземках на Майдані Незалежності та Європейській площі: коли і чому

У центрі Києва, на Майдані Незалежності та Європейській площі, частково обмежать рух у підземних переходах. Обмеження діятимуть кілька днів наприкінці квітня

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".

У "Київавтодорі" препрошують за тимчасові незручності та радять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Зазначається, що із 22 до 27 квітня в Києві частково обмежать рух пішоходів у підземних переходах на Майдані Незалежності та Європейській площі. У ці дні планують провести ремонт і фарбування стелі в переходах.

Нагадаємо, у Києві на рік перекрили рух транспорту й пішоходів на частині проспекту Європейського Союзу - від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи. Обмеження діятимуть із 5 квітня 2025-го до 5 квітня 2026 року через будівництво нової ділянки Сирецько-Печерської лінії метро - від станції "Сирець" до масиву Виноградар з електродепо у Подільському районі.

Під час виконання робіт транспорт рухатиметься за тимчасовою схемою, погодженою з патрульною поліцією. Зокрема, змінять маршрути автобусів і маршруток, що обслуговують цей напрямок.

Раніше повідомлялося, що з 1 квітня у Києві скоротили кількість ділянок із дозволеною швидкістю 80 км/год - із семи до чотирьох. Таке рішення ухвалили після аналізу аварійності та ДТП із летальними наслідками. Водіїв закликають дотримуватись встановлених обмежень.

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