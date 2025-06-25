У Києві частково перекрили Набережне шосе через провал: скільки триватимуть обмеження
Сьогодні, 25 червня, у Києві частково обмежать рух Набережним шосе - на ділянці поблизу станції метро "Дніпро" в напрямку від Поштової площі до моста Метро.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".
Згідно з інформацією, обмеження діятимуть з 10:00 до 16:00.
Причина - аварійні роботи з ліквідації провалу зливоприймального колодязя, які виконуватимуть дорожники КП ШЕУ Печерського району.
Схема обмеження руху Набережним шосе 25 червня (інфографіка: КК "Київавтодор")
У "Київавтодорі" просять вибачення за тимчасові незручності та закликають водіїв за можливості планувати маршрути з урахуванням обмежень.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у Києві з 24 до 27 червня частково обмежено рух на вулицях Межигірській і Новокостянтинівській через ремонт дорожнього покриття. Водіїв просять планувати маршрути з урахуванням можливих заторів.
Також ми писали, що у Києві з 5 квітня 2025 року до квітня 2026-го перекрили частину проспекту Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар. Обмеження стосуються транспорту та пішоходів. Для громадського транспорту запровадили тимчасові маршрути.
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