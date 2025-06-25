У Києві частково перекрили Набережне шосе через провал: скільки триватимуть обмеження

Сьогодні, 25 червня, у Києві частково обмежать рух Набережним шосе - на ділянці поблизу станції метро "Дніпро" в напрямку від Поштової площі до моста Метро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".

У "Київавтодорі" просять вибачення за тимчасові незручності та закликають водіїв за можливості планувати маршрути з урахуванням обмежень.

Згідно з інформацією, обмеження діятимуть з 10:00 до 16:00.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Києві з 24 до 27 червня частково обмежено рух на вулицях Межигірській і Новокостянтинівській через ремонт дорожнього покриття. Водіїв просять планувати маршрути з урахуванням можливих заторів.

Також ми писали, що у Києві з 5 квітня 2025 року до квітня 2026-го перекрили частину проспекту Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар. Обмеження стосуються транспорту та пішоходів. Для громадського транспорту запровадили тимчасові маршрути.

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