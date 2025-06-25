В Киеве частично перекрыли Набережное шоссе из-за провала: сколько продлятся ограничения

Сегодня, 25 июня, в Киеве частично ограничат движение по Набережному шоссе - на участке вблизи станции метро "Днепр" в направлении от Почтовой площади до моста Метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей по возможности планировать маршруты с учетом ограничений.

Причина - аварийные работы по ликвидации провала ливнеприемного колодца, которые будут выполнять дорожники КП ДЭУ Печерского района.

Согласно информации, ограничения будут действовать с 10:00 до 16:00.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Киеве с 24 до 27 июня частично ограничено движение на улицах Межигорской и Новоконстантиновской из-за ремонта дорожного покрытия. Водителей просят планировать маршруты с учетом возможных пробок.

Также мы писали, что в Киеве с 5 апреля 2025 года до апреля 2026-го перекрыли часть проспекта Европейского Союза из-за строительства метро на Виноградарь. Ограничения касаются транспорта и пешеходов. Для общественного транспорта ввели временные маршруты.

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