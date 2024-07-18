У Києві частково обмежили рух потягів "зеленою" гілкою метро
У Києві сьогодні, 18 липня, частково обмежили рух "зеленою" гілкою метрополітену. Декілька станцій підземки закрили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію у Telegram.
Як зазначає КМДА, тимчасово зачинені для пасажирів станції метро "Сирець", "Дорогожичі" та "Лукʼянівська".
Рух потягів "зеленою" лінією метро організовано між станціями "Золоті ворота" - "Червоний хутір".
"Про відновлення роботи станцій та руху поїздів буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.
У мережі пишуть, що станції метро закрили через технічні причини, нібито сталося загоряння на одній зі станцій.
Оновлено об 11:45
Метро працює у звичному режимі. Рух поїздів, а також роботу станцій "Сирець", "Дорогожичі" та "Лукʼянівська" - відновили.
Нагадаємо, у Києві 27 червня на одній зі станцій "червоної" гілки метро під потяг впала людина.
Також подібний інцидент стався 28 червня. Тоді під потяг метро на станції "Золоті ворота" впала жінка. На жаль, постраждала загинула.
У КМДА повідомили РБК-Україна, що планують заходи від падіння пасажирів на колії підземки.
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