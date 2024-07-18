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В Киеве частично ограничили движение поездов "зеленой" веткой метро

Киев, Четверг 18 июля 2024 11:06
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В Киеве частично ограничили движение поездов "зеленой" веткой метро Фото: в Киеве закрыли несколько станций метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве сегодня, 18 июля, частично ограничили движение "зеленой" веткой метрополитена. Несколько станций подземки закрыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

Как отмечает КГГА, временно закрыты для пассажиров станции метро "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

Движение поездов "зеленой" линией метро организовано между станциями "Золотые ворота" - "Красный хутор".

"О возобновлении работы станций и движении поездов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В сети пишут, что станции метро закрыли по техническим причинам, якобы произошло возгорание на одной из станций.

Напомним, в Киеве 27 июня на одной из станций "красной" ветки метро под поезд попал человек.

Также подобный инцидент произошел 28 июня. Тогда под поезд метро на станции "Золотые ворота" упала женщина. К сожалению, пострадавшая погибла.

В КГГА сообщили РБК-Украина, что планируют меры по падению пассажиров на пути подземки.

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