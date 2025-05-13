У Києві частково обмежать рух транспорту вулицею Будівельників: коли та чому

Нагадаємо, у Києві з 28 квітня до 19 травня частково обмежили рух транспорту на вулиці Богатирській через капітальний ремонт дорожнього покриття. Обмеження будуть діяти на ділянці від вул. Лугової до вул. Полярної. Ремонтники замінюватимуть дорожнє покриття, а рух на виїзд із міста буде здійснюватися однією смугою. Об’їхати ремонт можна буде через дорогу-дублер, що з’єднує вул. Богатирську з вул. Героїв Дніпра.

Також РБК-Україна писало, що у Києві з 5 квітня 2025 року до 5 квітня 2026 року перекрили рух транспорту та пішоходів на частині проспекту Європейського Союзу, від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи. Це обмеження пов’язано з будівництвом ділянки Сирецько-Печерської лінії метро від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар.

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