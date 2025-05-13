В Киеве частично ограничат движение транспорта по улице Строителей: когда и почему

Напомним, в Киеве с 28 апреля до 19 мая частично ограничили движение транспорта на улице Богатырской из-за капитального ремонта дорожного покрытия. Ограничения будут действовать на участке от ул. Луговой до ул. Полярной. Ремонтники будут заменять дорожное покрытие, а движение на выезд из города будет осуществляться по одной полосе. Объехать ремонт можно будет через дорогу-дублер, соединяющую ул. Богатырскую с ул. Героев Днепра.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве с 5 апреля 2025 года до 5 апреля 2026 года перекрыли движение транспорта и пешеходов на части проспекта Европейского Союза, от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы. Это ограничение связано со строительством участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.

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