У Києві частково обмежать рух на перетині вулиць Вадима Гетьмана та Борщагівській
У Києві частково обмежать рух транспорту. Призупинять його на перетині вулиць Вадима Гетьмана та Борщагівській.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Завтра, 25 січня, на перетині вулиць Вадима Гетьмана та Борщагівській будуть проводитися роботи з очищення зливоприймальної системи шляхопроводу.
Схема обмеження руху транспорту в Києві (інфографіка: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
За інформацією комунальної корпорації "Київавтодор", роботи триватимуть з 9:00 до 18:00, під час яких буде обмежено рух 3-ї смуги в обох напрямках.
Комунальна корпорація просить водіїв врахувати тимчасові обмеження при плануванні маршруту.
Нагадаємо, що завтра, 25 січня у центрі Києва тимчасово обмежують рух транспорту. На примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі.