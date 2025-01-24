ua en ru
Пт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У центрі Києва обмежують рух транспорту: що зміниться для водіїв і як надовго

П'ятниця 24 січня 2025 12:32
UA EN RU
У центрі Києва обмежують рух транспорту: що зміниться для водіїв і як надовго Рух транспорту в центрі Києва обмежують (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У центрі Києва тимчасово обмежують рух транспорту. Їздити дещо інакше, з огляду на зміни, водіям доведеться вже від завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Де саме та як надовго обмежують рух транспорту

У КМДА розповіли, що, згідно з інформацією комунальної корпорації "Київавтодор", тимчасово обмежуватимуть рух транспорту на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі.

У центрі Києва обмежують рух транспорту: що зміниться для водіїв і як надовго

Схема обмеження руху транспорту в Києві (інфографіка: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Повідомляється, що обмеження руху транспорту на цій ділянці триватиме з 25 січня до 7 лютого 2025 року.

"У цей період на примиканні Хрещатика до Європейської площі фахівці ліквідовуватимуть просідання на дорожньому полотні", - пояснили у держадміністрації.

Крім того, з 9:00 до 16:00 25 січня планується очищення зливостічної системи - на ділянці від Майдану Незалежності до Бессарабської площі столиці.

У центрі Києва обмежують рух транспорту: що зміниться для водіїв і як надовго

Допис КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві вирішили позбутись пошкоджених російськими обстрілами авто.

Читайте також, що відомо про ймовірні нові правила для транспорту Києва під час повітряної тривоги - які є варіанти та чи поїде метро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Хрещатик Автомобільний рух Европейская площадь Водії
NEWS
Пожежа в багатоповерхівці в Глевасі, вирва під Львовом: все про наслідки нальоту "Шахедів"
Пожежа в багатоповерхівці в Глевасі, вирва під Львовом: все про наслідки нальоту "Шахедів"
DAILY
Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ