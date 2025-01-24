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В Киеве частично ограничат движение на пересечении улиц Вадима Гетьмана и Борщаговской

Украина, Пятница 24 января 2025 17:50
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В Киеве частично ограничат движение на пересечении улиц Вадима Гетьмана и Борщаговской Фото: Ограничение движения на пересечении Вадима Гетьмана и Борщаговской (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве частично ограничат движение транспорта. Приостановят его на пересечении улиц Вадима Гетьмана и Борщаговской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Завтра, 25 января, на пересечении улиц Вадима Гетьмана и Борщаговской будут проводиться работы по очистке ливнеприемной системы путепровода.

В Киеве частично ограничат движение на пересечении улиц Вадима Гетьмана и БорщаговскойСхема ограничения движения транспорта в Киеве (инфографика: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

По информации коммунальной корпорации "Киевавтодор", работы продлятся с 9:00 до 18:00, во время которых будет ограничено движение 3-й полосы в обоих направлениях.

Коммунальная корпорация просит водителей учесть временные ограничения при планировании маршрута.

Напомним, что завтра, 25 января в центре Киева временно ограничивают движение транспорта. На примыкании улицы Крещатик к Европейской площади.

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КГГА Киев Автомобильное движение
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