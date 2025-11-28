У Києві частково обмежать рух на кількох важливих вулицях: що треба знати водіям

У столиці з 29 листопада до 5 грудня частково обмежать рух транспорту на лівоповоротному з’їзді з вулиці Богатирської у напрямку Великої кільцевої дороги. Окрім цього, 29 листопада частково обмежать рух вулицями Академіка Кухаря та Кіото.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.
Обмеження руху на з’їзді з вул. Богатирської у напрямку Великої кільцевої дороги пов’язане з ремонтом дорожнього покриття. Дорожні роботи виконуватиме генеральна підрядна організація ТОВ "ОНУР Конструкціон Інтернешнл".
Ремонт триватиме з 29 листопада до 5 грудня, його здійснюватимуть за сприятливих погодних умов.
Також 29 листопада частково обмежать рух на вулицях Академіка Кухаря та Кіото у Деснянському районі.
За інформацією дорожників, обмеження діятимуть з 9:00 до 18:00. На ділянках від вул. Кіото до Броварського проспекту, а також від вул. Кубанської України до вул. Академіка Кухаря проводитимуть роботи з асфальтування проїжджої частини.
У корпорації зазначають, що виконання ремонту залежатиме від погодних умов.
В "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв завчасно планувати маршрути з урахуванням обмежень.
