В Киеве частично ограничат движение на нескольких важных улицах: что надо знать водителям

Ограничения на Богатырской

Ограничение движения на съезде с ул. Богатырской в направлении Большой кольцевой дороги связано с ремонтом дорожного покрытия. Дорожные работы будет выполнять генеральная подрядная организация ООО "ОНУР Конструкцион Интернешнл".

Ремонт продлится с 29 ноября по 5 декабря, его будут осуществлять при благоприятных погодных условиях.

Ограничения на улицах Академика Кухаря и Киото

Также 29 ноября частично ограничат движение на улицах Академика Кухаря и Киото в Деснянском районе.

По информации дорожников, ограничения будут действовать с 9:00 до 18:00. На участках от ул. Киото до Броварского проспекта, а также от ул. Кубанской Украины до ул. Академика Кухаря будут проводить работы по асфальтированию проезжей части.

В корпорации отмечают, что выполнение ремонта будет зависеть от погодных условий.

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и просят водителей заблаговременно планировать маршруты с учетом ограничений.

Карта ограничения движения на улицах Академика Кухаря и Киото (скриншот)