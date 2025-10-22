У Києві частина будинків залишилась без гарячої води: у чому причина

Масований обстріл України 22 жовтня

У ніч на 22 жовтня Росія знову здійснила масований удар по Україні, застосувавши ракети та ударні дрони. Під атаку потрапили кілька районів Києва.

На Київщині наслідки атаки також виявилися трагічними: у Броварському районі загинули четверо осіб, серед них двоє дітей. Ще двоє людей зазнали поранень. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

Після удару міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів із закликом про негайну реакцію.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що будь-які розмови Росії про дипломатію не мають жодної цінності, доки її керівництво не відчує реальних наслідків власної агресії.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російська армія запустила по Україні 433 повітряні цілі. Ворог застосував для удару "Шахеди", "Кинджали", балістичні та крилаті ракети.

Більше про наслідки обстрілу – читайте у матеріалі РБК-Україна.