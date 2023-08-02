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У Києві чути вибухи, працюють сили ППО

Фото: у Києві були чутні вибухи, працюють сили ППО (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

У Києві чутно вибухи сьогодні вночі, 2 серпня. У КМВА повідомляють про роботу сил протиповітряної оборони у небі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави КМВА Сергія Попка.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявили, що зафіксовано рух "Шахедів" у напрямку Києва з південно-західного та північного напрямків.

Кличко заявив, що на Київ летить нова хвиля дронів

"Вибухи у столиці. Працює ППО. На Київ слідує група БПЛА. Знаходьтесь у укриттях", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Атака дронів на Київську область

Російські війська в останні місяці посилили комбіновані атаки на Київ та область із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів.

Так, 2 липня російські окупанти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Росіяни запустили "Шахеди" у напрямку до столиці. Тож у Києві та області було голосно через роботу ППО.

У районі столиці всі ворожі безпілотники збили, проте на Київщині уламки збитих ворожих дронів-камікадзе впали на приватні будинки. Внаслідок атаки було пошкоджено три приватні будинки, постраждав чоловік.

У столиці 25 липня також працювали сили ППО, неподалік столиці було чути вибухи.

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