У Києві чути вибухи, працюють сили ППО

Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявили, що зафіксовано рух "Шахедів" у напрямку Києва з південно-західного та північного напрямків.

Кличко заявив, що на Київ летить нова хвиля дронів

"Вибухи у столиці. Працює ППО. На Київ слідує група БПЛА. Знаходьтесь у укриттях", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Атака дронів на Київську область

Російські війська в останні місяці посилили комбіновані атаки на Київ та область із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів.

Так, 2 липня російські окупанти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Росіяни запустили "Шахеди" у напрямку до столиці. Тож у Києві та області було голосно через роботу ППО.

У районі столиці всі ворожі безпілотники збили, проте на Київщині уламки збитих ворожих дронів-камікадзе впали на приватні будинки. Внаслідок атаки було пошкоджено три приватні будинки, постраждав чоловік.

У столиці 25 липня також працювали сили ППО, неподалік столиці було чути вибухи.