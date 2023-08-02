В Киеве были слышны взрывы, работают силы ПВО

В Киеве слышны взрывы сегодня ночью, 2 августа. В КГВА сообщают о работе сил противовоздушной обороны в небе столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы КГВА Сергея Попко.
Ранее в Воздушных силах ВСУ заявили, что зафиксировано движение "Шахедов" в направлении Киева с юго-западного и северного направлений.
Кличко заявил, что на Киев летит новая волна дронов
"Взрывы в столице. Работает ПВО. На Киев следует группа БПЛА. Находитесь в укрытиях", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.
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