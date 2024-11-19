В ніч на 19 листопада у Києві було чути звуки вибухів. У місті продовжується тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".
"У Києві було чутно звуки вибухів, ймовірно, за межами міста, інформують кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Приблизно за 10 хвилин до цього вибухи лунали в області. Зокрема, у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) попереджали, що в регіоні працюють сили ППО.
За даними Повітряних сил ЗСУ, у Києвській області та інших регіонах україни фіксують ворожі дрони.
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
С сном на 03:25 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій та Донецькій областях. Також темно-червоним кольором вже не перший місяць позначено Луганську область та окупований Крим.
Нагадаємо, що цієї ночі у Києві вже двічі оголосили повітряну тривогу. Обидва рази причиною стали ворожі безпілотники.
Крім того, пізно ввечері, 18 листопада, більш ніж 10 БпЛА росіян атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки понад 10 тисяч споживачів електроенергії перебувають без світла.
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