В Киеве было слышно звуки взрывов

"В Киеве были слышны звуки взрывов, вероятно, за пределами города, информируют корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении.

Приблизительно за 10 минут до этого взрывы раздавались в области. В частности, в Киевской областной военной администрации (КОВА) предупреждали, что в регионе работают силы ПВО.

Где объявили тревогу

Сном на 03:25 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях. Также темно-красным цветом уже не первый месяц обозначена Луганская область и оккупированный Крым.