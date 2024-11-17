У Києві було чути вибухи на тлі російської повітряної атаки

Вибухи в районі столиці було чути близько 03.13. Через кілька хвилин пролунали ще кілька вибухів.

Столична влада заявила про бойову роботу захисників неба у Києві через ворожі дрони-камікадзе.

"В Києві працює ППО", - йдеться в заяві начальника КМВА у Telegram.

Крім того, мешканців столиці просять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Оновлено: дрони ворога збивають також у Київській області

Окрім столиці, робота сил та засобів ППО через "Шахеди" ведеться й у Київській області, розповіли у Київській ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - передали в адміністрації.

Крім того, в КОВА закликали не знімати та не викладати в мережу кадри про роботу ППО, та залишатися в укриттях.

Оновлено: відбій тривоги у Києві

Близько 03.56 у КМВА заявили про відбій загрози повітряних атак для столиці.

Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері 16 листопада росармія запустила в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Додамо, близько півночі стало відомо про роботу сил ППО по ворожих БПЛА у Київській області.

Також нагадаємо, минулої ночі російські окупанти при повітряній атаці по Україні застосували для ударів 83 дрони та ракету С-300. Силами та засобами ППО ЗСУ були збиті 53 ворожі безпілотники.

Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони 30 російських БПЛА були локаційно втрачені у різних регіонах України.