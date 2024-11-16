ua en ru
Сб, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни запустили по Україні ракету та понад 80 дронів. Скільки збила ППО

Україна, Субота 16 листопада 2024 08:59
UA EN RU
Росіяни запустили по Україні ракету та понад 80 дронів. Скільки збила ППО Фото: ППО збила 53 з 83 дронів під час атаки РФ 16 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч на 16 листопада російські війська запустили по Україні 83 дрони та ракету С-300. ППО збила 53 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 16 листопада противник завдав удару по Харківській області зенітною керованою ракетою С-300, атакував 83 ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 53 ворожих дронів у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих БПЛА локаційно втрачено у різних регіонах України.

Атака РФ на Київ

У ніч на 16 листопада російські війська знову влаштували комбінований удар по Україні, використавши ракети та дрони.

Зокрема, у Києві та області лунали вибухи. У столиці та столичному регіоні працювали сили ППО. Водночас уламки дронів, що впали, пошкодили житлову будівлю в Оболонському районі.

Пізніше стало відомо, що в повітряному просторі навколо Києва було збито до десяти ударних безпілотників, які російські окупанти запустили для атаки на столицю. На щастя, в результаті обстрілу постраждалих немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Війна в Україні Дрони
NEWS
Нічна атака РФ на Київ: в Оболонському районі уламки БпЛА пошкодили будинок
Нічна атака РФ на Київ: в Оболонському районі уламки БпЛА пошкодили будинок
DAILY
Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу