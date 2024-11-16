Росіяни запустили по Україні ракету та понад 80 дронів. Скільки збила ППО

У ніч на 16 листопада російські війська запустили по Україні 83 дрони та ракету С-300. ППО збила 53 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Станом на 08.30 підтверджено збиття 53 ворожих дронів у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

"У ніч на 16 листопада противник завдав удару по Харківській області зенітною керованою ракетою С-300, атакував 83 ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ на Київ

У ніч на 16 листопада російські війська знову влаштували комбінований удар по Україні, використавши ракети та дрони.

Зокрема, у Києві та області лунали вибухи. У столиці та столичному регіоні працювали сили ППО. Водночас уламки дронів, що впали, пошкодили житлову будівлю в Оболонському районі.

Пізніше стало відомо, що в повітряному просторі навколо Києва було збито до десяти ударних безпілотників, які російські окупанти запустили для атаки на столицю. На щастя, в результаті обстрілу постраждалих немає.

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