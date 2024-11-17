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В Киеве были слышны взрывы на фоне российской воздушной атаки

Иллюстративное фото: в Киеве раздались взрывы на фоне атаки "Шахедов", работает ПВО (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Киев были слышны взрывы ночью 17 ноября. В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских атак с применением "Шахедов", и ведется работа сил и средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Взрывы в районе столицы было слышно около 03.13. Через несколько минут прогремели еще несколько взрывов.

Столичные власти заявили о боевой работе защитников неба в Киеве из-за вражеских дронов-камикадзе.

"В Киеве работает ПВО", - говорится в заявлении начальника КГВА в Telegram.

Кроме того, жителей столицы просят находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Обновлено: дроны врага сбивают также в Киевской области

Кроме столицы работа сил и средств ПВО из-за "Шахедов" ведется и в Киевской области, рассказали в Киевской ОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - передали в администрации.

Кроме того, в КОВА призвали не снимать и не выкладывать в сеть кадры о работе ПВО, и оставаться в укрытиях.

Обновлено: отбой тревоги в Киеве

Около 03:56 в КГВА заявили об отбое угрозы воздушных атак для столицы.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось что вечером 16 ноября росармия запустила в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Добавим, около полуночи стало известно о работе сил ПВО по вражеским БПЛА в Киевской области.

Также напомним, минувшей ночью российские оккупанты при воздушной атаке по Украине применили для ударов 83 дрона и ракету С-300. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 53 вражеских беспилотника.

Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны 30 российских БПЛА были локационно потеряны в разных регионах Украины.

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КиевВзрывыАтака дронов